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В Краснодарском крае госпитализировали семь человек после ДТП

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Nissan

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Семь человек получили травмы в результате ДТП в Славянском районе Краснодарского края, они госпитализированы. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По предварительным данным, в воскресенье в 00:05 мск водитель автомобиля Hyundai выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Nissan. В результате ДТП семь человек доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники полиции проводят проверку в связи с аварией, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Теги
РоссияКраснодарский край
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