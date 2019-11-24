{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Северной Осетии возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибли пять человек

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2106 не смог справиться с управлением, что и стало причиной аварии

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Северной Осетии после аварии, в которой погибли пять человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканского МВД.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - сказали в пресс-службе.

Авария произошла в субботу утром на 11 км автодороги Моздок - Прохладный. Столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2106, где находились пять человек, и "Камаз". В числе погибших двое несовершеннолетних. За рулем легкового автомобиля находился водитель 1993 года рождения, он не смог справиться с управлением, что и стало, по предварительным данным, причиной аварии.

Теги
РоссияСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Parisien: в пригороде Парижа один человек погиб при пожаре
Еще 10 человек пострадали, уточняет издание
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС