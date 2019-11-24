В Северной Осетии возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибли пять человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Северной Осетии после аварии, в которой погибли пять человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканского МВД.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - сказали в пресс-службе.

Авария произошла в субботу утром на 11 км автодороги Моздок - Прохладный. Столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2106, где находились пять человек, и "Камаз". В числе погибших двое несовершеннолетних. За рулем легкового автомобиля находился водитель 1993 года рождения, он не смог справиться с управлением, что и стало, по предварительным данным, причиной аварии.