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Parisien: в пригороде Парижа один человек погиб при пожаре

Еще 10 человек пострадали, уточняет издание

ПАРИЖ, 24 ноября. /ТАСС/. Пожар в городе Иври-сюр-Сен (в 5 км к юго-востоку от Парижа) привел к гибели одного человека и госпитализации в тяжелом состоянии еще 10. Об инциденте, произошедшем в воскресенье, сообщила газета Le Parisien.

Согласно ее данным, пожар произошел в нелегально занимаемом людьми восьмиэтажном здании, расположенном рядом с крупным городским торговым центром. Возгорание возникло на первом этаже, пламя быстро распространилось по всему дому.

Прибывшим на место пожарным удалось погасить огонь лишь час спустя.

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