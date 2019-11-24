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Нидерландская компания попытается снять с мели танкер у берегов Испании

Танкер Blue Star сел на мель после пожара в машинном отделении в ночь на 23 ноября

МАДРИД, 24 ноября. /ТАСС/. Нидерландская компания Smit возьмет на себя задачу по буксировке танкера Blue Star, который сел на мель недалеко от испанского населенного пункта Арес (автономное сообщество Галисия). Об этом сообщило в воскресенье агентство Europa Press.

По его информации, 128-метровое судно, шедшее под флагом Мальты из Бильбао (автономное сообщество Страна Басков), было построено в 2011 году. Танкер сел на мель после пожара в машинном отделении в ночь на 23 ноября. В результате инцидента никто не пострадал, ущерба окружающей среде не нанесено.

Планировалось, что на судно будет погружено около 6 тыс. тонн химической продукции в порту города Ла-Корунья. Испанские спасатели уже предприняли две попытки отбуксировать танкер. После того, как они завершились неудачей, судовладелец решил нанять для решения этой задачи нидерландскую компанию.

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Испания
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