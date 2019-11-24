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В результате наводнения во Франции погибли два человека

Еще четверо пропали без вести

ПАРИЖ, 24 ноября. /ТАСС/. Интенсивные ливни и вызванные ими наводнения на юге и юго-востоке Франции привели к гибели двух человек и пропаже без вести еще четырех. Об этом сообщил в воскресенье министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер журналистам в ходе поездки по пострадавшим районам.

"На данный момент у нас есть данные по двум погибшим. Мы также ведем поиск четырех пропавших без вести", - сказал министр. Два тела были найдены в воскресенье на территории департамента Вар (юго-восток страны). Первый погибший обнаружен недалеко от городка Ле-Мюи, где в субботу во время эвакуации жителей перевернулась лодка спасательной службы. Одного из находившихся в ней жителей города унесли потоки воды, и спасти его не удалось. Второй погибший был найден на территории коммуны Кабас внутри автомашины.

Сильнейшие ливни

За минувшие двое суток в ряде районов департаментов Вар и Приморские Альпы выпала двух-, а то и трехмесячная норма осадков. Это привело к выходу рек из берегов, сходу оползней, затоплению улиц городов, даже таких крупных как Канн и Ницца. Вертолетом в департаменте Вар были подняты из воды 230 человек, причем эти спасательные операции продолжались даже ночью.

В настоящее время уровень воды в реках начинает спадать. Однако все еще затоплены десятки тысяч домов и многочисленные брошенные автомашины, жители 2,4 тыс. домов остаются без электричества в департаменте Вар.

Ливни вызваны смешением холодного горного воздуха с теплым воздухом Средиземноморья. Это периодически повторяющееся на юге Франции явление, которое, однако, может иметь различные масштабы и последствия.

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Франция
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