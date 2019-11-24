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Уголовное дело псковского координатора "Открытой России" передали в суд

Лию Милушкину обвиняют в сбыте наркотиков в крупном размере

ПСКОВ, 24 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении координатора псковского регионального отделения общественного движения "Открытая Россия" Лии Милушкиной и ее мужа, обвиняемых в сбыте наркотиков в крупном размере, передано в суд, сообщила в воскресенье ТАСС адвокат Милушкиной Татьяна Мартынова.

"Дело поступило в псковский районный суд, насколько мне известно от государственного обвинения. И в течение 14 суток суд обязан назначить дело к слушанию, то есть в течение двух недель мы будем ждать того, что будет назначено судебное заседание. С материалами дела мы ознакомились, еще когда нам было предоставлено на предварительном следствии право ознакомиться", - сказала собеседница агентства.

В январе 2019 года следователи возбудили уголовное дело в отношении Лии Милушкиной и ее супруга. В ходе допросов обвиняемые не признали свою вину. Милушкина стала координатором "Открытой России" в Псковской области в 2018 году, она также является активистом псковской региональной общественной организации "Зоозащита". Сейчас она находится под домашним арестом, ее супруг - под стражей.

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РоссияПсковская область
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