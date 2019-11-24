Источник: двое рабочих пропали в шахте в Коми из-за задымления

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Спасатели ищут двух рабочих в нефтегазовой шахте "Ярегнефть" в Коми, где произошло задымление. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в экстренных службах.

"Задымление возникло в уклонном блоке шахты. В это время там находились 44 человека, 42 из них сами вышли на поверхность", - сказал собеседник агентства. С двумя рабочими сейчас отсутствует связь.

В свою очередь в пресс-службе МЧС России по Республике Коми подтвердили факт задымления в шахте, а также то, что на момент происшествия там находились 44 человека. По данным пресс-службы, на место направлены два отделения горноспасателей, оперативная группа ухтинского пожарно-спасательного гарнизона и экстренные службы города Ухты. В главном управлении развернута работа оперативного штаба.

Как сообщил ТАСС директор центра медицины катастроф Республики Коми Михаил Сурин, эвакуированные 42 работника за медицинской помощью не обращались.

Новость обновлена (22:37 мск) - приводятся подробности