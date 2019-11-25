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В Республике Корея перевернулась рыболовная шхуна

Спасены двое россиян

СЕУЛ, 25 ноября. /ТАСС/. Береговая охрана Республики Корея спасла двоих россиян, работавших на сборе морской капусты после того, как их лодка перевернулась. Как сообщила в понедельник береговая охрана страны, находившийся с ними в шхуне гражданин Южной Кореи обнаружен мертвым, поиски еще двоих рыбаков продолжаются.

По данным спасателей, инцидент произошел в акватории порта Кунсан у западного побережья страны примерно в 270 км от Сеула. Судно покинуло порт утром в воскресенье, на его борту находились пять человек, включая двоих россиян. Береговая охрана обнаружила перевернувшуюся лодку дрейфующей в 7 км от побережья в понедельник ранним утром.

Теги
РоссияРеспублика Корея
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