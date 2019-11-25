СМИ: круизный лайнер с 150 людьми на борту наткнулся на скалы в Андаманском море

БАНГКОК, 25 ноября. /ТАСС/. Круизный лайнер La Belle Des Oceans наткнулся на скалы к югу от таиландских островов Пхи-Пхи в Андаманском море. Как в понедельник сообщило профильное издание Maritime Bulletin, инцидент произошел между 02:00 и 03:00 часами по местному времени (22:00 и 21:00 мск, 24 ноября).

По его данным, на борту судна находились 90 пассажиров и 60 членов экипажа. В результате инцидента подводный корпус в носовой части лайнера был пробит с последующим попаданием воды. Несмотря на это, судно смогло самостоятельно добраться до острова Пхукет под пристальным наблюдением ВМС Таиланда. Оно пришвартовалось в 10:30 (06:30 мск), все находящиеся на борту люди в безопасности.

La Belle Des Oceans следовал под флагом Бельгии от малайзийского острова Пинанг к заливу Пхангнга в Таиланде, недалеко от Пхукета. Лайнер был построен в 1989 году, его оператором является международная компания CroisiEurope.