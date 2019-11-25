Мужчину в Москве осудили на пять лет за мошенничество на 50 млн рублей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы приговорил мужчину к пяти годам тюрьмы за мошенничество с договорами займа для инвестиционной деятельности на сумму более 50 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщил руководитель пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов.

"В Москве вынесен обвинительный приговор участнику организованной группы, совершившему хищение денежных средств в особо крупном размере мошенническим путем, - сообщил он. - Басманный районный суд Москвы признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет".

Титов рассказал, что фигурант в составе преступной группы размещал рекламу о заключении договоров займа с указанием выплаты процентов на сумму займа, который был значительно больше, чем в других организациях. По его словам, злоумышленник обманом вовлекал граждан якобы в инвестиционную деятельность, заключал с ними договор, согласно которому потерпевшие вносили деньги при условии получения процентов, однако полученные средства злоумышленник распределял между собой и другими неустановленными участниками группы и распоряжался ими по своему усмотрению. "Аналогичным образом фигурант похитил денежные средства на сумму свыше 50 млн рублей не менее чем у 71 гражданина", - добавил Титов.

В 2017 году по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Полиция задержала 28-летнего жителя Москвы, он был арестован.