Ростовские таможенники пресекли контрабанду 22 мартышек через границу с Украиной

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. Таможенники в Ростовской области обнаружили в багажнике автомобиля 22 обезьяны, которых ввозили с территории Украины без документов. Об этом сообщается в понедельник на сайте Южного таможенного управления.

"В ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудников Ростовской таможни и региональных органов безопасности на приграничной территории РФ (Ростовская область) был остановлен легковой автомобиль, двигавшийся через российско-украинскую границу вне пункта пропуска. В багажнике машины находились 22 обезьяны - предположительно, зеленые мартышки, попадающие под действие конвенции СИТЕС (конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения - прим. ТАСС), - в пластиковых коробках для переноски домашних животных", - говорится в сообщении.

Всех обезьян передали в Краснодарский зоопарк, сейчас животные находятся под присмотром ветеринаров.