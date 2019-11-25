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Ростовские таможенники пресекли контрабанду 22 мартышек через границу с Украиной

Животных изъяли и временно передали в Краснодарский зоопарк
Описание
© Федеральная таможенная служба

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. Таможенники в Ростовской области обнаружили в багажнике автомобиля 22 обезьяны, которых ввозили с территории Украины без документов. Об этом сообщается в понедельник на сайте Южного таможенного управления.

"В ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудников Ростовской таможни и региональных органов безопасности на приграничной территории РФ (Ростовская область) был остановлен легковой автомобиль, двигавшийся через российско-украинскую границу вне пункта пропуска. В багажнике машины находились 22 обезьяны - предположительно, зеленые мартышки, попадающие под действие конвенции СИТЕС (конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения - прим. ТАСС), - в пластиковых коробках для переноски домашних животных", - говорится в сообщении.

Всех обезьян передали в Краснодарский зоопарк, сейчас животные находятся под присмотром ветеринаров.

Теги
РоссияРостовская область
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