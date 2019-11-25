Льдина с 50 рыбаками оторвалась от берега в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 25 ноября. /ТАСС/. Спасатели пытаются помочь порядка 50 рыбакам на оторвавшейся льдине в 30 м от берега реки Большой Черемшан в Ульяновской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 11:10 мск 25 ноября поступила информация об отрыве льдины с рыбаками на реке Большой Черемшан (предварительно, от 50 человек) около села Бирля Мелекесского района Ульяновской области. Льдина находится в 30 м от берега, не движется", - отмечается в сообщении.

В сообщении говорится, что пострадавших и погибших нет. Для ликвидации происшествия привлекли 32 человек и 12 единиц техники.