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Льдина с 50 рыбаками оторвалась от берега в Ульяновской области

Люди находятся в 30 м от берега, им пытаются помочь спасатели

УЛЬЯНОВСК, 25 ноября. /ТАСС/. Спасатели пытаются помочь порядка 50 рыбакам на оторвавшейся льдине в 30 м от берега реки Большой Черемшан в Ульяновской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 11:10 мск 25 ноября поступила информация об отрыве льдины с рыбаками на реке Большой Черемшан (предварительно, от 50 человек) около села Бирля Мелекесского района Ульяновской области. Льдина находится в 30 м от берега, не движется", - отмечается в сообщении.

В сообщении говорится, что пострадавших и погибших нет. Для ликвидации происшествия привлекли 32 человек и 12 единиц техники.

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РоссияУльяновская область
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