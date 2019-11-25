В Улан-Удэ в одной из квартир обнаружено несколько килограммов тротила

УЛАН-УДЭ, 25 ноября. /ТАСС/. Несколько десятков килограммов тротила обнаружено одной из квартир в жилом доме в Улан-Удэ. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК по Бурятии.

Днем 25 ноября эвакуировали жильцов многоквартирного дома по ул. Чертенкова в Железнодорожном районе Улан-Удэ, в мэрии сообщили, что в одной из квартир дома обнаружен "подозрительный предмет".

"В Бурятии в квартире высотного дома одного из функционеров преступной группы обнаружены десятки кг тротила", - сообщили в ведомстве.

В Следственном управлении пояснили, что в Улан-Удэ задержаны несколько местных жителей, подозреваемых в совершении преступлений в составе организованной преступной группы (ОПГ). "В ходе обыска у одного из подозреваемых в квартире обнаружено значительное количество тротила с запалами, а также банки с химическими веществами, предположительно, представляющими опасность для окружающих, - отметили в ведомстве. - Для безопасности жильцы дома на время проведения следственных действий и изъятия взрывчатых веществ были эвакуированы".

По версии следствия, задержанные участники ОПГ на протяжении последних лет на территории республики совершали преступления различной категории тяжести. Возбуждены уголовные дела по п. "а" ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"), ч. 2 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконная организация и проведение азартных игр") и ч. 1 ст. 241 УК РФ ("Организация занятия проституцией").

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех эпизодов преступной деятельности ОПГ и изобличение всех ее участников. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.