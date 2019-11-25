Минкультуры поддержал в суде оценку ущерба по делу Серебренникова в размере 133 млн руб.

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Представитель Министерства культуры РФ в понедельник в Мещанском суде Москвы заявила, что ведомство настаивает на нанесении "Седьмой студией" режиссера Кирилла Серебренникова ущерба государству в размере 133 млн рублей при реализации театрального проекта "Платформа", передает корр. ТАСС.

"Иск поддерживаю в полном объеме, в размере 133 млн рублей", - сказала в суде представитель Минкультуры Людмила Смирнова.

Отвечая на вопросы гособвинителя, Смирнова пояснила, что не считает обналичивание выделенных для создания спектаклей средств их целевым использованием. Представитель министерства сообщила также, что проверку расходования средств проводил профильный департамент, нарушений выявлено не было.

О деле "Седьмой студии"

Дело "Седьмой студии" в отношении Серебренникова, продюсеров Юрия Итина, Алексея Малобродского и экс-сотрудника Минкультуры РФ Софьи Апфельбаум Мещанский суд начал рассматривать 25 октября 2018 года. По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта Серебренников создал автономную некоммерческую организацию "Седьмая студия", сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, считает следствие, было похищено более 130 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

Районный суд ранее решил вернуть дело прокурору. Мосгорсуд отменил это решение и направил дело на повторное рассмотрение.