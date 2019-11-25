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В Паттайе умер российский турист

Сергею Борисову было 64 года

БАНГКОК, 25 ноября. /ТАСС/. Российский турист скончался в курортном таиландском городе Паттайя в результате падения в ванной арендованного дома. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в посольстве РФ в Таиланде.

По информации издания Pattaya news, 64-летний Сергей Борисов недавно прибыл в Таиланд. Его друг Андрей Осипов рассказал, что он и еще несколько человек находились на балконе, когда услышали громкий шум в ванной. После осмотра комнаты они обнаружили лежащего без сознания Борисова. На место были вызваны скорая помощь и полиция, которые констатировали смерть россиянина.

Полиция подчеркнула, что никаких признаков насилия обнаружено не было. Друзья погибшего рассказали, что он принимал лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний.

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Таиланд
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