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В Ижевске 11 работников завода попали в больницу после отравления в столовой

На ходе производственного процесса ситуация не отразилась

ИЖЕВСК, 25 ноября. /ТАСС/. Работники ижевского электромеханического завода "Купол" попали в больницу после отравления в столовой предприятия, сообщается на сайте предприятия в понедельник.

"Одиннадцать человек госпитализированы в инфекционные отделения города. После получения квалифицированной помощи их состояние стабилизировалось. По данным управления Роспотребнадзора по Удмуртии, причиной стали норовирусы и ротавирусы, которые выявлены в пище, приготовленной в заводской столовой", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что всего в медучреждения Ижевска обратились более тридцати работников с симптомами пищевого отравления. Администрация предприятия "Купол" и управление Роспотребнадзора провели исчерпывающий комплекс мероприятий, чтобы не допустить негативного развития ситуации. "Работа столовой временно приостановлена. Проведена углубленная обработка помещений пищеблока, оборудования и посуды. Ведется анализ качества поставленных продуктов", - добавили в пресс-службе.

На ходе производственного процесса ситуация не отразилась.

Созданное в 1957 году для выполнения заказов Минобороны РФ АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" является активным участником процесса обеспечения национальной безопасности и военно-технического сотрудничества. На протяжении многих лет предприятие производит системы ПВО малой дальности, основным разработчиком которых является Научно-исследовательский электромеханический институт (НИЭМИ) Москвы.

Теги
РоссияУдмуртия
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