В Самаре без газа остались 13,5 тыс. человек

САМАРА, 25 ноября. /ТАСС/. Газоснабжение 156 многоквартирных домов отключено в Самаре в результате срабатывания датчиков автоматических приборов на газорегуляторном пункте сети ООО "СВГК". Об этом говорится в сообщении МЧС региона.

"Поступило сообщение о срабатывании автоматики на газорегуляторном пункте сети ООО "СВГК" <...> На время проведения ремонтных работ нарушено газоснабжение 156 многоквартирных жилых домов (13571 человек, в том числе 4756 детей) и 55 котельных", - говорится в сообщении.

Сообщение о срабатывании приборов поступило в МЧС в 10:50 мск. В настоящее время на месте происшествия работают аварийные бригады ООО "СВГК", выявляются причины отключения приборов.

Температура воздуха в Самаре сейчас составляет минус семь градусов.