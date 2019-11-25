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В Екатеринбурге неизвестные разбили окно в отделении посольства Белоруссии

Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Неизвестные разбили окно отделения посольства Белоруссии в Екатеринбурге, полиция устанавливает обстоятельства инцидента. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в белорусском посольстве в Москве.

"Мы знаем, что разбито стекло [в отделении диппредставительства Белоруссии в Екатеринбурге]. Другие подробности будут тогда, когда мы получим информацию от компетентных органов, - сказали в посольстве. - Работают правоохранительные органы".

Если появится новая информация, которую "необходимо будет донести до общественности", ее разместят на страницах аккаунтов в "Твиттере" и "Фейсбуке", добавили в диппредставительстве.

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