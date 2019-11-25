В Москве возбудили дело о поставке в войска дешевых китайских аналогов радиостанций

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Московская городская военная прокуратура в ходе проверки выявила хищение 1 млн рублей при поставке в войска отечественных радиостанций, замененных на дешевые китайские аналоги. Об этом сообщается на сайте Главной военной прокуратуры (ГВП).

"Установлено, что при исполнении государственного контракта, заключенного с Минобороны России в рамках гособоронзаказа, вместо радиостанций российского производства ООО "Компас-Р" в 2016 году поставило в войска дешевые аналоги, изготовленные в Китае, которые не соответствовали техническим требованиям, предъявляемым к этим изделиям, - говорится в сообщении ГВП. - В результате обмана представителей государственного заказчика коммерсанты похитили свыше 1 млн рублей".

По материалам прокурорской проверки Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").