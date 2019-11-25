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В Ленобласти осудили двоих напавших на пограничников марокканцев

Каждому из них назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год и один месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Суд в городе Кингисеппе в Ленинградской области приговорил к одному году и одному месяцу колонии двух граждан Марокко, которые в марте этого года пытались незаконно пересечь границу России и Эстонии и напали с ножом на пограничников. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Оба гражданина Королевства Марокко признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы РФ"), и каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год один месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Инцидент на границе произошел 25 марта этого года. Двоих граждан Марокко обнаружили российские пограничники на железнодорожных путях в районе Ивангорода. Одного из них сразу удалось задержать, второй сумел вырваться и, ранив ножом участника задержания, потребовал "расступиться и немедленно пропустить его". Марокканец хотел попасть на территорию Эстонии.

Пограничники в ответ предупредили его о том, что будут стрелять. После этого иностранец сдался патрульным. Ранение участника задержания нарушителей, как отметили в прокуратуре, оказалось неопасным - ему был нанесен легкий вред здоровью.

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