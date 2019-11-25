Россияне не пострадали при крушении самолета в Демократической Республике Конго

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Россиян среди погибших и пострадавших в результате крушения самолета в Демократической Республике Конго нет. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"По имеющимся у посольства России в Киншасе данным, среди российских граждан погибших и пострадавших нет, - отметили в министерстве. - В Москве выражают искренние соболезнования родным и близким погибших, желают скорейшего выздоровления пострадавшим".

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что местные власти совместно с представителями Миссии ООН по стабилизации в ДРК продолжают обследовать место крушения.

В воскресенье принадлежавший частной компании Busy Bee двухмоторный самолет типа Dornier рухнул в жилом районе города Гома во время взлета. Погибли по меньшей мере 23 человека.