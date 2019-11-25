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В Пскове неизвестный напал на врача

Нападавший скрылся с места инцидента, а врач получила ранение

ПСКОВ, 25 ноября. /ТАСС/. Нападение на врача произошло в здании детской областной больницы в Пскове, в результате женщина получила колотую рану и госпитализирована, на месте работают следователи, сообщили ТАСС в областном управлении МВД.

"Сообщение поступило около 14:30 мск. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения лица, подозреваемого в совершении данного преступления", - сказал представитель ведомства.

На сайте областного правительства сообщается, что врач госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, ей оказывается необходимая экстренная медицинская помощь. "Нападавший скрылся с места преступления", - добавили в областном правительстве.

В связи с инцидентом губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал поручение организовать в детской областной больнице служебную проверку по соблюдению мер безопасности. Кроме того, специальная комиссия правительства области даст оценку соблюдения мер безопасности и в других больницах региона.

Теги
РоссияПсковская область
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