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При пожаре в административном здании в центре Москвы пострадали два человека

Один из пострадавших был доставлен в больницу, другой от госпитализации отказался

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Два человека обратились за медицинской помощью после пожара в административном здании на Бауманской улице в Москве, один из них госпитализирован. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"В результате пожара в административном здании на Бауманской улице в центре Москвы к медикам обращались два человека. Один из пострадавших был доставлен в больницу, другой от госпитализации отказался", - сообщил собеседник агентства.

Пожар возник на втором этаже трехэтажного административного здания, построенного в 1917 году. По данным источника ТАСС в экстренных службах, загорелась комната в хостеле на втором этаже. В 16:20 пожар в здании был потушен, его площадь составила 30 кв. метров. Пожарные спасли из пожара одного человека.

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