Два сотрудника ФНПЦ "Алтай" получили условные сроки за хищение 115 млн рублей

БАРНАУЛ, 25 ноября. /ТАСС/. Двум сотрудникам АО "Федеральный научно-производственный центр "Алтай" (ФНПЦ "Алтай") вынесли приговор за хищение 115 млн рублей. Они оба получили по четыре года условно, сообщается на сайте следственного управления СК по Алтайскому краю.

"Два сотрудника ФНПЦ "Алтай" признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (соучастие в форме пособничества в совершении растраты, то есть содействие хищению чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере, предоставление средств совершения преступления, а также использование пособником служебного положения). Общая сумма хищений составила более 115 млн рублей", - говорится в сообщении.

Суд назначил подсудимым по четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, каждый из осужденных должен выплатить штраф - 1 млн рублей. Уголовное преследование в отношении гендиректора предприятия прекращено в связи со смертью во время предварительного следствия. Его предполагаемые пособники вины не признали. Наложен арест на имущество осужденных на сумму более 107 млн рублей.

Установлено, что в 2006 году предприятие заключило контракты на госзаказ. С 2010 по 2015 год гендиректор при пособничестве первого заместителя гендиректора ФНПЦ - директора ЗАО "Научно-производственное предприятие "Бийскфизтех" и главного научного сотрудника АО ФНПЦ "Алтай" - директора ЗАО "Научно-производственный концерн "Алтай", которая является депутатом Алтайского краевого заксобрания, похитили деньги при исполнении контрактов.

Гендиректор от имени предприятия заключил договоры подряда с организациями, которые возглавляли его сотрудники. Они подписывали подложные акты приема-сдачи выполненных работ, создавали фиктивные основания для перечисления средств.

ФНПЦ "Алтай" - госпредприятие, которое специализируется на разработке, производстве и реализации научно-технической продукции в области специального машиностроения, приборостроения и общей техники.