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Суд вернул дело обвиняемой в вымогательстве экс-жены Цеповяза прокурору

Это связано с нарушениями при составлении обвинительного заключения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону принял решение вернуть дело обвиняемой в вымогательстве бывшей жены осужденного члена банды Цапков из станицы Кущевской Краснодарского края Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней прокурору в связи с нарушениями при составлении обвинительного заключения. С соответствующим ходатайством выступил гособвинитель, сообщил журналистам в понедельник ее адвокат Мурад Мусаев.

"Дело возвращено прокурору", - сказал он.

По словам адвоката, в понедельник суд принял решение перевести под домашний арест второго обвиняемого по данному уголовному делу - Ивана Стришнего, сама Стришняя также останется под домашним арестом.

Ранее Мусаев сообщил, что Стришняя впала в кому. В Министерстве здравоохранения Краснодарского края уточняли, что пациентку доставили в реанимацию Кущевской районной больницы. 11 ноября женщина вышла из комы. В связи с ее состоянием здоровья судебные заседания по существу неоднократно откладывались.

"Вся первая половина дня сегодня у нас ушла на то, чтобы обеспечить явку моей подзащитной в суд, потому что врачи против этого возражали, она написала расписку, какую мы все обычно пишем, когда уходим из лечебного учреждения на свой страх и риск. Она уверенно идет на поправку. [Находится] на стационарном лечении", - рассказал защитник.

Наталье и ее брату Ивану предъявлены обвинения в вымогательстве на сумму около 70 млн рублей. На имущество Натальи Стришней, являющейся директором предприятия "Слава Кубани", в качестве обеспечительной меры наложен арест. Заявителем по делу выступал бизнесмен Александр Исюк.

Ее бывший супруг Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. Банда орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Аметова.

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