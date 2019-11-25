Прокурор требует назначить активисту "Голоса" обязательные работы за угрозу журналистке

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Гособвинитель потребовал приговорить активиста движения "Голос" Романа Удота к 350 часам обязательных работ за угрозы в адрес журналистки НТВ. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Максим Пашков.

"Сегодня во время прений в Химкинском горсуде прокурор потребовал приговорить Удота к 350 часам обязательных работ", - сказал адвокат.

Удот обвиняется по статье "угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Его задержали 20 мая и отправили под домашний арест. Позже Удот был отпущен под подписку о невыезде.

Причиной для уголовного дела стал инцидент в аэропорту Шереметьево в марте 2018 года, когда Удот отобрал телефон у журналистки НТВ, которая снимала его и настойчиво просила прокомментировать его отъезд. Она проходит потерпевшей по данному делу.