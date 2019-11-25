В Голливуде убили грабителя, вооруженного мачете

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Полицейские в Голливуде открыли в понедельник огонь по человеку, вооруженному мачете, и смертельно ранили его.

Как сообщил в Twitter представитель пресс-службы департамента полиции Лос-Анджелеса лейтенант Крис Рамирес, подозреваемый "под угрозой мачете произвел ограбление магазина, затем попытался угнать машину, врезался в патрульную полицейскую машину и попытался скрыться, после чего по нему был открыт огонь".

С огнестрельными ранениями мужчина был доставлен в местный госпиталь, где скончался. Представитель полиции уточнил, что нападавший был вооружен мачете длиной около полуметра. Один из полицейских, пытавшихся его задержать, получил травму.

По данным телекомпании KTLA, инцидент произошел в центре Голливуда, на пересечении Сансет-бульвара и Хайленд-авеню.