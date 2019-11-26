Священника в Еврейской АО задержали за растление малолетних

ТАСС, 26 ноября. Настоятеля храма святого пророка Илии в селе Амурзет Октябрьского района Еврейской АО задержали по подозрению в растлении малолетних, сообщила во вторник пресс-служба Биробиджанской епархии Русской православной церкви.

"Задержан настоятель храма святого пророка Илии... иеромонах Спиридон (в миру - Абрамов Юрий Николаевич)", - говорится в сообщении на официальном сайте епархии.

Уточняется, что священника задержали 24 ноября, после этого Ленинский районный суд ЕАО заключил подозреваемого в растлении малолетних Абрамова под стражу на два месяца.

На сайте епархии отмечается, что Абрамова освободили от всех церковных послушаний. Ему также наложили запрет в священнослужении на период проведения следственных действий.