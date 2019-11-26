В Новосибирске задержали 11 подозреваемых в серии краж

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Новосибирске 11 участников преступной группы, подозреваемых в серии краж с ущербом на сумму более 5 млн рублей, у которых имелись автоматы, пулемет и другое оружие. Об этом во вторник ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с ФСБ пресечена деятельность группы из 11 граждан, подозреваемых в серии краж с торговых складов и из квартир. В ходе обысков по адресам их регистрации и проживания обнаружены гладкоствольные ружья, карабины, автоматы, травматические и стартовые пистолеты, пулемет, а также около 600 патронов разных калибров, бронежилеты, шлемы, 40 мобильных телефонов и 14 радиостанций. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу. По предварительным подсчетам, сумма ущерба превысила 5 млн рублей", - сказала она.

По ее словам, члены преступной группы устраивались охранниками в организации, чтобы обеспечить соучастникам беспрепятственный вход туда. Они совершали кражи в ночное время, похищенное хранили в гаражах и частных домах, а позже продавали через интернет или сбывали через магазин, принадлежащий участнику группы. Кроме того, участники преступной группировки совершили несколько квартирных краж. По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ ("Кража").

"По ходатайству следователя решением суда четверо фигурантов заключены под стражу, еще четверо находятся под подпиской о невыезде. В отношении троих применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", - отметила Волк.