В Баку шесть студенток отравились угарным газом

БАКУ, 26 ноября. /ТАСС/. Шесть студенток университета "Хазар" в столице Азербайджана госпитализированы с признаками отравления угарным газом. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минздрава республики.

"В токсикологическое отделение Клинического медицинского центра в Баку доставлены шесть студенток университета "Хазар" с признаками отравления угарным газом", - говорится в сообщении. По данным министерства, ЧП произошло на съемной квартире, в которой жили студентки.

Врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь.