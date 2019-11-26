На Сахалине спасатели отправили вертолет на поиски пропавшего мужчины

ТАСС, 26 ноября. Вертолет Ми-8 вылетел на поиски мужчины, пропавшего два дня назад, 24 ноября, в Корсаковском районе, сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС Сахалинской области.

"В 14:42 (06:42 мск) из аэропорта Южно-Сахалинска на поиски пропавшего мужчины вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России", - говорится в сообщении.

Сегодня утром на поиски мужчины, который 24 ноября выехал на автомобиле из Южно-Сахалинска в сторону Корсакова и пропал, были направлены спасатели, им помогают волонтеры. Всего к поискам привлекли 18 человек и 10 единиц техники.

25 ноября в Корсаковском районе спасатели объявили штормовое предупреждение из-за гололедицы, образовавшейся после резкого понижения температуры. Сейчас на Сахалине, по данным синоптиков, 3 градуса мороза, ночью прогнозируется до семи градусов мороза.