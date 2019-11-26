{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Сахалине спасатели отправили вертолет на поиски пропавшего мужчины

Мужчина в воскресенье выехал на автомобиле из Южно-Сахалинска в сторону Корсакова и пропал

ТАСС, 26 ноября. Вертолет Ми-8 вылетел на поиски мужчины, пропавшего два дня назад, 24 ноября, в Корсаковском районе, сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС Сахалинской области.

"В 14:42 (06:42 мск) из аэропорта Южно-Сахалинска на поиски пропавшего мужчины вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России", - говорится в сообщении.

Сегодня утром на поиски мужчины, который 24 ноября выехал на автомобиле из Южно-Сахалинска в сторону Корсакова и пропал, были направлены спасатели, им помогают волонтеры. Всего к поискам привлекли 18 человек и 10 единиц техники.

25 ноября в Корсаковском районе спасатели объявили штормовое предупреждение из-за гололедицы, образовавшейся после резкого понижения температуры. Сейчас на Сахалине, по данным синоптиков, 3 градуса мороза, ночью прогнозируется до семи градусов мороза.

Теги
РоссияСахалинская область
Реклама на ТАСС
Россияне не пострадали при землетрясении в Албании
Сотрудники российской дипмиссии также не получали ранений, сообщили в посольстве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС