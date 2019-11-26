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В Москве мошенник под предлогом замены денег украл у пенсионерки 1 млн рублей

Полиция возбудила уголовное дело

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Неизвестный, представившись социальным работником, украл из квартиры пенсионерки в центре Москвы более 1 млн рублей под предлогом замены денег, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Как рассказали в главке, в понедельник в полицию обратилась пенсионерка, которая сообщила, что неизвестный, предварительно созвонившись с ней по телефону и представившись начальником отдела социального обеспечения, мошенническим путем (под предлогом замены денег) украл у нее сбережения.

В полиции сообщили, что мошенник незаконно проник в квартиру по адресу: Шмитовский проезд, 43 и похитил денежные средства в размере свыше 1 млн рублей, принадлежащие пенсионерке.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

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Россия
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