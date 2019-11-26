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В оренбургской колонии осужденный удерживал двух других из-за отсутствия сигарет

Мужчина состоит на учете у психиатра

ТАСС, 26 ноября. Осужденный в исправительной колонии строгого режима (ИК-8) в Оренбургской области удерживал двух других заключенных из-за отсутствия сигарет. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

"В ИК-8 строгого режима УФСИН России по Оренбургской области осужденный, содержащийся в штрафном изоляторе, удерживал двоих осужденных, находящихся вместе с ним в ШИЗО. Его претензии заключались в отсутствии сигарет в камере и возможности курить", - сказали в УФСИН.

После приезда прокурора по надзору за соблюдением законов области Алексея Епифанова, старшего помощника прокурора по соблюдению законности при исполнении уголовных наказаний Ивана Вингерта и председателя ОНК Альбины Абязовой удерживаемые осужденные были освобождены. Их состояние здоровья не требует вмешательства врачей.

"На данный момент осужденный беседует с представителями прокуратуры и ОНК. Учреждение работает в штатном режиме", - сообщили в ФСИН.

Мужчина осужден по тяжким статьям и состоит на учете у психиатра.

Теги
РоссияОренбургская область
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