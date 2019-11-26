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Под Владимиром возбудили дело из-за хищения средств на строительство ФАПа по нацпроекту

Сумма похищенных средств превысила 190 тыс. рублей

ВЛАДИМИР, 26 ноября. /ТАСС/. Управление МВД по Владимирской области возбудило уголовное дело о мошенничества в крупном размере после хищения денег, выделенных на строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) по нацпроекту "Здравоохранение". Сумма похищенных средств превысила 190 тыс. рублей, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе УМВД.

"По версии следствия, в период с августа по октябрь 2018 года руководители организации путем обмана и злоупотребления доверием, не выполнив всех работ, предусмотренных договором, предоставили документы на оплату полного объема и похитили денежные средства в сумме более 190 тыс. рублей. В отношении руководства организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ", - уточнили в полиции.

Как отмечается, в августе 2018 года данная организация заключила договор на строительство фельдшерско-акушерского пункта за счет средств региональной части федерального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи". Противоправные действия зафиксировали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области.

Сотрудники полиции проводят первоначальные следственные действия, в том числе направленные на установление других аналогичных эпизодов преступной деятельности.

Теги
РоссияВладимирская область
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