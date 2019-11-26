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Полиция изъяла у жителя Приморья около 4 тыс. особей живого трепанга

Животных выпустили в море

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД изъяли у жителя Приморья и выпустили в естественную среду обитания около 4 тыс. особей живого трепанга. Ущерб интересам государства составил около 2,5 млн рублей, сообщается на сайте МВД по Приморскому краю.

"В Хасанском районе Приморья в ходе комплекса мероприятий "Путина-2019", направленных на обеспечение сохранности биоресурсов, сотрудниками Госавтоинспекции остановлен автомобиль Toyota Hiace. При досмотре салона микроавтобуса полицейские обнаружили семь пластиковых баков объемом в 50 литров с живым трепангом дальневосточным, промысел которого в морях российского Дальнего Востока запрещен", - говорится в сообщении ведомства.

По подозрению в незаконной добыче водных биологических ресурсов задержан 31-летний житель Владивостока. Трепанг занесен в Красную книгу Российской Федерации, его добыча запрещена на территории всего Дальнего Востока. В Приморском крае его вылов разрешен только в научных целях.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок до пяти лет, а также штраф в размере до миллиона рублей.

Трепанг (голотурия) - это морское беспозвоночное животное, принадлежащее к классу иглокожих моллюсков. Этих животных также называют морскими огурцами. Их используют в восточной медицине. Ткани животного содержат более 200 питательных компонентов, на его основе изготавливают биоактивные композиции и комплексы. Главные эффекты таких средств - стимулирующий, онкопротекторный, противовирусный, антиоксидантный, иммуномодулирующий, кроветворный, гипотензивный.

Теги
РоссияПриморский край
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