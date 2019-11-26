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В единственном в России сельском зоопарке под Омском при пожаре погиб страус

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки

ОМСК, 26 ноября. /ТАСС/. Пожар в единственном в России сельском зоопарке в поселке Большеречье Омской области стал причиной гибели одного из четырех страусов. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 09:01 (06:01 мск) поступило сообщение о пожаре в Большереченском зоопарке в домике для страусов площадью 80 кв. м. Всего было четыре страуса (два находились внутри здания, два - на улице). По предварительной информации, один страус, находящийся в домике, погиб. Площадь пожара составила 10 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что пожар был потушен в 09:32 (06:32 мск). Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.

Большереченский зоопарк располагается в Омской области, в живописной пойме речки Большая, неподалеку от места ее впадения в Иртыш. Сейчас в нем содержатся более 200 видов и более 2 тыс. экземпляров животных со всего света, из них около 50 видов занесены в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ.

Теги
РоссияОмская область
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