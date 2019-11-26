Уроженец Дагестана получил 13 лет колонии за участие в НВФ и хранение боеприпасов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил уроженца Дагестана Магомедэмина Вагабова к 13 годам колонии строгого режима за участие в незаконном вооруженном формировании (НВФ) и хранение боеприпасов. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"В соответствии с приговором суда Вагабов признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строго режима", - говорится в сообщении.

По данным суда, Вагабов весной 2014 года добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование на территории республики. В дагестанском селе Губден мужчина получил от одного из участников НВФ на хранение 28 патронов и гранату, которые спрятал по месту проживания. В мае того же года Вагабов вместе с сообщником дважды выезжал в местность Ванаши за 5-6 км от села Губден, где по поручению одного из участников НВФ "Губденская" прятал на берегу реки сумки с имуществом членов вооруженного формирования. "Осенью 2014 года Вагабов, оставаясь на легальном положении, скрытно перевозил участников НВФ на автомобиле", - пояснили в пресс-службе.

Подсудимого задержали в январе 2018 года.