Более 18 тыс. человек на севере Дагестана остались без газа из-за утечки

МАХАЧКАЛА, 26 ноября. Четыре села в Хасавюртовском районе Дагестана, в которых проживает более 18 тыс. человек, остались без газа из-за утечки на газопроводе, сообщила во вторник пресс-служба Главного управления МЧС России по Дагестану.

"В 09:55 поступила информация о том, что в Хасавюртовском районе, возле села Байрамаул, на внутрипоселковом газопроводе среднего давления произошла утечка газа. Авария локализована закрытием задвижки. В зону отключения попали населенные пункты Байрамаул, Ботаюрт, Генжеаул, Муцалаул", - говорится в сообщении ведомства.

По информации МЧС, в селах проживает 18103 человека, из которых 4470 - дети, а также находится 21 социально-значимый объект.

Планируется, что аварийные работы завершатся к 17:00.