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Петербургский врач получил условный срок за подделку заключений медкомиссий в военкомате

Владимир Крупин получил от призывников пять взяток на сумму более 170 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Третий фигурант дела о фальсификации заключений врачебных комиссий в горвоенкомате Санкт-Петербурга Владимир Крупин приговорен судом к пяти годам лишения свободы условно, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении.

Суд установил, что Крупин получал деньги от призывников за фальсификацию их медицинских заключений, на основании которых их признавали ограниченно годными к прохождению военной службы. Следователям удалось доказать, что врач получил пять взяток на сумму более 170 тыс. рублей. Осужденный признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

В августе этого года по делу также условно на семь лет осудили сотрудницу военкомата Ольгу Леонову. Первый приговор по этому делу вынесли в июле текущего года в отношении врача Ломоносовской больницы Василия Радомского, которого признали виновным в попытке служебного подлога. Его приговорили к штрафу в 50 тыс. рублей и освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.

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РоссияСанкт-Петербург
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