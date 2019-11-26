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Участник акции 27 июля Емельянов частично признал вину в нападении на бойца ОМОН

Обвиняемый заявил, что хотел помочь человеку, которого били

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Участник несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве Владимир Емельянов частично признал вину в нападении на сотрудника ОМОН, отметив, что не хотел причинять ему боль. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда Москвы, который рассматривает дело Емельянова.

"Частично, самую малость. Я не хотел причинять боль, хотел помочь человеку, которого били", - сказал обвиняемый.

Емельянов был арестован Басманным судом Москвы, он обвиняется по части 1 статьи 318 УК РФ - в применении не опасного для здоровья насилия к представителю власти. По версии следствия, на акции 27 июля Емельянов схватил бойца ОМОН сзади за форму, потянул его на себя, лишая тем самым свободы передвижения и причиняя физическую боль.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело о применении насилия к представителям власти и участии в массовых беспорядках (ч. 1 ст. 318 и ч. 2 ст. 212 УК РФ), в ходе его расследования были арестованы более 10 человек.

Теги
Россия
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