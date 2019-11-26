{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Новой Москве возбудили дело в отношении женщины, оставившей в опасности ребенка

Инцидент произошел в поселке Шишкин Лес

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Столичные полицейские возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая оставила своего двухлетнего ребенка в опасности в поселке Шишкин Лес. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным главка, в полицию поступило сообщение от жителей поселка Шишкин Лес о том, что в одной из квартир без надзора находится двухлетний ребенок.

"Отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". В отношении матери ребенка избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.

"Установлено, что мать малышки оставила ее на попечении бабушки, инвалида 1-й группы, которая не могла обеспечить надлежащий уход за ребенком. В ходе проверки полицейские также установили, что женщина ведет бродяжнический образ жизни и неоднократно оставляла ребенка на длительный период времени без продуктов питания и средств к существованию. Прибывшим нарядом скорой медицинской помощи с диагнозом острая вирусная инфекция, а также с обнаруженными на теле ребенка следами от укусов насекомых девочка была доставлена в одну из городских клинических больниц", - сказал собеседник агентства, добавив, что в настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти
Власти страны объявили о сборе средств в помощь пострадавшим
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС