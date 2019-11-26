В Новой Москве возбудили дело в отношении женщины, оставившей в опасности ребенка

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Столичные полицейские возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая оставила своего двухлетнего ребенка в опасности в поселке Шишкин Лес. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным главка, в полицию поступило сообщение от жителей поселка Шишкин Лес о том, что в одной из квартир без надзора находится двухлетний ребенок.

"Отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". В отношении матери ребенка избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.

"Установлено, что мать малышки оставила ее на попечении бабушки, инвалида 1-й группы, которая не могла обеспечить надлежащий уход за ребенком. В ходе проверки полицейские также установили, что женщина ведет бродяжнический образ жизни и неоднократно оставляла ребенка на длительный период времени без продуктов питания и средств к существованию. Прибывшим нарядом скорой медицинской помощи с диагнозом острая вирусная инфекция, а также с обнаруженными на теле ребенка следами от укусов насекомых девочка была доставлена в одну из городских клинических больниц", - сказал собеседник агентства, добавив, что в настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.