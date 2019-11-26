В Амурской области у местного жителя изъяли 200 кг марихуаны

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Полицейские изъяли у жителя села Безымянное в Амурской области более 200 кг марихуаны, сообщила ТАСС во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Амурской области в районе села Безымянное изъято более 200 кг наркотиков. 24 мешка были спрятаны в 500 м от жилых домов. Проведенное исследование подтвердило, что обнаруженное является марихуаной", - сказала она.

Там же задержали ранее судимого местного жителя. Он признался, что наркотики принадлежат ему. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело и взята подписка о невыезде.