{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Амурской области у местного жителя изъяли 200 кг марихуаны

Мужчину задержали и отправили под подписку о невыезде

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Полицейские изъяли у жителя села Безымянное в Амурской области более 200 кг марихуаны, сообщила ТАСС во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Амурской области в районе села Безымянное изъято более 200 кг наркотиков. 24 мешка были спрятаны в 500 м от жилых домов. Проведенное исследование подтвердило, что обнаруженное является марихуаной", - сказала она.

Там же задержали ранее судимого местного жителя. Он признался, что наркотики принадлежат ему. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело и взята подписка о невыезде.

Теги
РоссияАмурская область
Реклама на ТАСС
На складе с лакокрасочными материалами под Волгоградом ликвидировали открытое горение
Специалисты проводят проливку и разбор конструкций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС