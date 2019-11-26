Рассел Кроу рассказал о последствиях лесных пожаров в Австралии

СИДНЕЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Голливудский актер Рассел Кроу рассказал об ущербе, причиненном лесными пожарами, бушующими на северо-западном побережье Австралии. Видеоролик, который актер снял в окрестностях своего дома, он опубликовал на своей странице в Twitter.

"Огонь все еще горит, поленья дымятся везде, куда ни глянь. Мы смогли пройти лишь половину пути до того места, куда собирались", - пишет 55-летний актер. В эмоциональном видео он рассказал своим подписчикам о том, что пытался добраться до хребта, чтобы взглянуть на окрестности, однако дорогу повсюду преграждали поваленные и сгоревшие деревья. "Посмотрите, здесь абсолютно все разрушено", - прокомментировал Кроу свое видео.