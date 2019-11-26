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Рассел Кроу рассказал о последствиях лесных пожаров в Австралии

В эмоциональном видео актер сообщил, как пытался добраться до хребта, но дорогу ему повсюду преграждали поваленные и сгоревшие деревья

СИДНЕЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Голливудский актер Рассел Кроу рассказал об ущербе, причиненном лесными пожарами, бушующими на северо-западном побережье Австралии. Видеоролик, который актер снял в окрестностях своего дома, он опубликовал на своей странице в Twitter.

"Огонь все еще горит, поленья дымятся везде, куда ни глянь. Мы смогли пройти лишь половину пути до того места, куда собирались", - пишет 55-летний актер. В эмоциональном видео он рассказал своим подписчикам о том, что пытался добраться до хребта, чтобы взглянуть на окрестности, однако дорогу повсюду преграждали поваленные и сгоревшие деревья. "Посмотрите, здесь абсолютно все разрушено", - прокомментировал Кроу свое видео.

Ранее австралийский актер, которому принадлежат 400 га леса в районе Нана Глен, в 500 км к северу от Сиднея, уже рассказывал об ущербе, причиненном лесными пожарами, прошедшими через его участок. "Потерял пару зданий, но в целом мне очень повезло", - писал Кроу.

Масштабные лесные пожары охватили весь северо-восток континента. За два месяца в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд огнем были уничтожены порядка 1 млн га леса, включая основные места обитания коал. По предварительным данным, в огне погибли более 1 тыс. животных и еще порядка 100 коал пострадали от пожаров и были доставлены в ветеринарные госпитали страны. В борьбе с огнем участвовали более 2 тыс. пожарных, включая расчеты, прибывшие на помощь из Новой Зеландии. К настоящему моменту на территории штата новый Южный Уэльс, который наиболее сильно пострадал от стихии, зарегистрированы около 80 очагов возгорания.

Рассел Кроу - австралийский и американский киноактер и режиссер новозеландского происхождения. Наибольшую известность получил благодаря ролям в таких фильмах, как "Гладиатор", "Секреты Лос-Анджелеса", "Ной", "Славные парни", "Свой человек", "Хозяин морей: На краю Земли", "Поезд на Юму", "Игры разума", "Отверженные", "Нокдаун" и "Мумия". Он получил премию "Оскар" за роль полководца Максимуса в историческом фильме "Гладиатор" в 2001 году.

Теги
АвстралияНовая ЗеландияКроу, Рассел
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