Отбывающего пожизненный срок маньяка из Тольятти будут судить за убийство еще двух детей

САМАРА, 26 ноября. /ТАСС/. Житель Самарской области Олег Рыльков, отбывающий пожизненное наказание за несколько убийств и развратных действий в отношении малолетних, вновь предстанет перед судом по обвинению в убийстве двух детей. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ, распространенном во вторник.

"Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Рыльков в августе 1994 года в лесном массиве Тольятти изнасиловал, а затем убил несовершеннолетнюю. В 1997 году в Борском районе Самарской области он совершил аналогичное преступление.

Рылькова приговорили к пожизненному сроку заключения в 1998 году за несколько убийств, в том числе детей. Он отбывал наказание в колонии для пожизненно осужденных "Черный дельфин" в Оренбургской области. Сейчас он находится в СИЗО в Самарской области.