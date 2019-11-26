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Отбывающего пожизненный срок маньяка из Тольятти будут судить за убийство еще двух детей

Речь идет о преступлениях, совершенных в 1994 и 1997 годах

САМАРА, 26 ноября. /ТАСС/. Житель Самарской области Олег Рыльков, отбывающий пожизненное наказание за несколько убийств и развратных действий в отношении малолетних, вновь предстанет перед судом по обвинению в убийстве двух детей. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ, распространенном во вторник.

"Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Рыльков в августе 1994 года в лесном массиве Тольятти изнасиловал, а затем убил несовершеннолетнюю. В 1997 году в Борском районе Самарской области он совершил аналогичное преступление.

Рылькова приговорили к пожизненному сроку заключения в 1998 году за несколько убийств, в том числе детей. Он отбывал наказание в колонии для пожизненно осужденных "Черный дельфин" в Оренбургской области. Сейчас он находится в СИЗО в Самарской области.

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РоссияСамарская область
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