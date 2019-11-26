Суд отказался вернуть прокурору дело главы центра "Феникс", где находился Дмитрий Марьянов

ЛОБНЯ /Московская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Лобненский городской суд Московской области во вторник отклонил ходатайство о возвращении прокурору уголовного дела Оксаны Богдановой - главы реабилитационного центра "Феникс", где перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов. Как передает корреспондент ТАСС, тем самым суд отклонил ходатайство адвоката Богдановой.

"В удовлетворении заявленного ходатайства отказать", - огласила постановление судья Юлия Усачева.

Богданова обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека, и оставлении в опасности (ч. 2 ст. 238 и ст. 125 УК РФ). По мнению ее адвоката, уголовное дело не может быть рассмотрено в суде, так как оно было расследовано с грубыми нарушениями, вина подсудимой не подтверждена ни одним доказательством. По его словам, о наличии каких-либо хронических заболеваниях у Марьянова его подзащитной не было известно.

"Центр не является медицинским, он был основан Богдановой для оказания именно психологической помощи, о чем она неоднократно заявляла", - отметил адвокат и заявил об ошибочности квалификации, данной следствием.

Суд во вторник приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Богдановой, в случае доказательства ее вины ей грозит до шести лет лишения свободы. Богданова находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Потерпевшими по делу признаны вдова Марьянова Ксения Бик, брат актера Михаил Марьянов и сын Даниил Марьянов, который возражал против заявленного защитой Богдановой ходатайства.