В якутском колледже несколько первокурсников получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы

ТАСС, 26 ноября. Следователи проверяют Алданский политехнический техникум в Якутии, где несколько первокурсников получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы, работавшей во время двух уроков, сообщается на сайте следственного управления СК республики.

Проверка проводится после сообщений региональных СМИ о нескольких первокурсниках техникума, обратившихся за медицинской помощью с жалобами на резь в глазах и усиленное слезовыделение после двух лекций.

"По данному сообщению сотрудниками следственного отдела по Алданскому району проводится процессуальная проверка. Будут опрошены учащиеся, педагоги, а также иные лица, показания которых имеют значение для установления причин и обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

В местных СМИ накануне также сообщили о смерти пожилого преподавателя, проводившего эти занятия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.