{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В якутском колледже несколько первокурсников получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы

Следователи проводят проверку

ТАСС, 26 ноября. Следователи проверяют Алданский политехнический техникум в Якутии, где несколько первокурсников получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы, работавшей во время двух уроков, сообщается на сайте следственного управления СК республики.

Проверка проводится после сообщений региональных СМИ о нескольких первокурсниках техникума, обратившихся за медицинской помощью с жалобами на резь в глазах и усиленное слезовыделение после двух лекций.

"По данному сообщению сотрудниками следственного отдела по Алданскому району проводится процессуальная проверка. Будут опрошены учащиеся, педагоги, а также иные лица, показания которых имеют значение для установления причин и обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

В местных СМИ накануне также сообщили о смерти пожилого преподавателя, проводившего эти занятия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги
РоссияЯкутия
Реклама на ТАСС
На переправе в Якутии под лед провалился большегруз
По предварительным данным, погибли два человека
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС