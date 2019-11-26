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Многодетной семье в Новочеркасске выдали непригодную квартиру для жилья

В сюжете Первого канала отмечается, что представители городской администрации даже не посмотрели квартиру перед покупкой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноября. /ТАСС/. Следователи начали проверку после публикации в СМИ информации о предоставлении многодетной семье некачественного жилья в Новочеркасске Ростовской области. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Следователи организовали доследственную проверку в связи с публикацией в СМИ информации о предоставлении многодетной семье некачественного жилья", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, во вторник в эфире Первого канала показали о сюжет том, что в Новочеркасске многодетной семье, которой полагалось улучшение жилищных условий, за городской счет купили трехкомнатной квартиру в пятиэтажном жилом доме в отдаленном районе города.

"После приобретения квартиры стало известно, что она не пригодна для жилья: нужен полный капитальный ремонт, включая крышу, стены, проводку. В сюжете отмечается, что представители городской администрации перед приобретением даже не посмотрели квартиру и узнали о том, что она не пригодна для жилья только после того, как многодетная семья сообщила им об этом", - подчеркнули в СК. Отмечается, что в ходе проверки были истребованы необходимые документы по приобретению квартиры для многодетной семьи, опрошены представители администрации.

Теги
РоссияРостовская область
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