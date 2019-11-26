В Севастополе мужчина получил 15 лет колонии за издевательства над женой и детьми

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Мужчина, который на протяжении 18 лет издевался над женой и тремя дочерьми, получил 15 лет колонии строгого режима. Об этом во вторник сообщается на сайте Гагаринского районного суда Севастополя.

"Мужчина останется под стражей до вступления приговора в законную силу, после чего отправится в колонию строгого режима на 15 лет, по выходу из которой его свобода будет ограничена сроком на 1 год", - говорится в сообщении.

Установлено, что с 2000 года мужчина избивал жену и трех несовершеннолетних дочерей. Кроме того, с 2011 года отец совершал преступления против половой неприкосновенности дочерей. Пострадавшие не способны были оказать сопротивление обвиняемому, так как боялись его и находились в материальной зависимости от него. Из-за постоянного страха средняя и старшая дочери находились в стрессовом состоянии с сопутствующей ему затяжной депрессией.

Его осудили по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних"), п. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязании несовершеннолетних и беременной женщины"), п. "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинении тяжкого вреда здоровью в отношении двух малолетних").