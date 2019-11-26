Петербургский суд отправил организатора заказных убийств на принудительное лечение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Городской суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное преследование организатора заказных убийств Антона Иконникова и отправил его на принудительное лечение, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Иконников освобожден от уголовной ответственности в связи с невменяемостью, направлен на лечение в медицинскую организацию специализированного типа интенсивного наблюдения", - отмечается в сообщении.

Как установлено в ходе расследования дела и на суде, Иконников в апреле 2018 года заказал убийство человека, который добровольно участвовал в оперативных мероприятиях полицейских по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Благодаря жертве к уголовной ответственности привлекли знакомого Иконникова. Заказчик выдал исполнителю преступления, Виктору Фадееву, пистолет, и тот застрелил жертву. В конце октября 2019 года Фадеев получил за убийство 12 лет колонии строгого режима.

Второе убийство обвиняемый организовал в феврале 2018 года. Для этого он привлек киллера Алексея Янулевичуса, который должен был расстрелять гражданина Таджикистана. Янулевичус трижды выстрелил в жертву и скрылся с места происшествия, полагая, что убил мужчину, но тому своевременно оказали медицинскую помощь, и он выжил. За попытку убийства Янулевичуса осудили на восемь лет и три месяца колонии строгого режима.

Кроме того, следствием также установлено несколько случаев продажи Иконниковым амфетамина. Его дело слушалось в закрытом режиме, так как оно уже поступило в суд с ходатайством о применении к нему мер медицинского характера.