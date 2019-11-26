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В Москве в 2019 году возбудили 38 дел, связанных с микрофинансовыми организациями

В ГУ МВД России по Москве отметили, что в прошлом году в производстве находилось 24 уголовных дела этой категории

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Почти 40 уголовных дел возбуждено в Москве за девять месяцев текущего года в связи с противоправной деятельностью на рынке микрофинансирования. Об этом сообщил во вторник замначальника следственной части ГСУ ГУ МВД России по Москве Игорь Кружилин.

"При анализе за девять месяцев 2019 года в производстве следственных органов Москвы находилось 38 уголовных дел данной категории. В прошлом году было 24, то есть наблюдается увеличение", - сказал он на пресс-конференции, посвященной преступлениям в сфере микрофинансирования и противодействия финансовым пирамидам.

Как отметил Кружилин, из них направлены в суд 10 уголовных дел. "Основная концентрация с учетом территориального признака по совершению преступлений - это Центральный административный округ", - уточнил он. За аналогичный период прошлого года в суды было направлено шесть уголовных дел. "Таким образом, мы увеличили показатель", - подчеркнул Кружилин.

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